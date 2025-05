खेल डैस्क : मुंबई इंडियंस के दिग्गज रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल मैच में टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 144 रनों का लक्ष्य मिला था। रोहित ने रयान रिकेल्टन के साथ पारी की शुरुआत की और 15वें ओवर में 46 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हुए, जब मुंबई को 32 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और सात विकेट बचे थे। इस मैच में रोहित टी20 क्रिकेट में 12 हजार रन बनाने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय और विश्व के 8वें बल्लेबाज बने। साथ ही, वे मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। हाल के खराब फॉर्म (0, 8, 13, 17, 18, 26) के बाद रोहित ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 45 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाकर शानदार वापसी की थी।

ट्वंटी 20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

14562 रन : क्रिस गेल

13610 रन : एलेक्स हेल्स

13571 रन : शोएब मलिक

13537 रन : किरोन पोलार्ड

13208 रन : विराट कोहली

13019 रन : डेविड वॉर्नर

12058 रन : रोहित शर्मा

