स्पोर्ट्स डेस्क: Sunrisers Hyderabad को सीजन के बीच बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज David Payne टखने की चोट के कारण पूरे IPL 2026 से बाहर हो गए हैं। उन्होंने इस सीजन में सिर्फ दो मैच खेले और दो विकेट अपने नाम किए थे। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह आगे अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन चोट ने उनकी राह रोक दी। अब उनकी गैरमौजूदगी में गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करना जरूरी हो गया है।

जेराल्ड कोएट्ज़ी को मिला मौका

SRH ने पेन के रिप्लेसमेंट के तौर पर साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज Gerald Coetzee को टीम में शामिल किया है। फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले की पुष्टि की है। कोएट्ज़ी को 2 करोड़ रुपये की कीमत पर साइन किया गया है और वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। टीम को उनसे तेज गेंदबाजी में आक्रामकता और विकेट लेने की उम्मीद है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

Gerald Coetzee के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा अनुभव है, जो SRH के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने अब तक टेस्ट, वनडे और T20I तीनों फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। कुल मिलाकर उनके नाम 67 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं, जो उनकी काबिलियत को दिखाते हैं। उनकी गति और आक्रामक अंदाज बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकता है।

IPL में भी दिखा चुके हैं दम

कोएट्ज़ी IPL में पहले Mumbai Indians और Gujarat Titans का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट लेकर खुद को एक प्रभावी गेंदबाज साबित किया है। हालांकि इस साल ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे थे, लेकिन अब उन्हें बड़ा मौका मिला है।SRH को उम्मीद है कि वह इस मौके को भुनाकर टीम को मजबूती देंगे।

SRH को मिला एक और बड़ा बूस्ट

टीम के लिए राहत की बात यह है कि कप्तान Pat Cummins भी स्क्वॉड से जुड़ चुके हैं। वह 17 अप्रैल को टीम के साथ जुड़े और जल्द ही प्लेइंग इलेवन में नजर आ सकते हैं। उनकी मौजूदगी से गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत होगा। अनुभव के साथ वह टीम को अहम मैचों में बढ़त दिला सकते हैं।

टीम की नजर प्लेऑफ पर

फिलहाल SRH पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर बनी हुई है और टीम प्लेऑफ की दौड़ में है। आगे के मैच टीम के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, जहां निरंतर प्रदर्शन जरूरी होगा। कोएट्ज़ी की एंट्री और कमिंस की वापसी से टीम को संतुलन मिल सकता है। अब SRH मजबूत प्रदर्शन कर प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेगी।