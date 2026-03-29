स्पोर्ट्स डेस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर धमाकेदार शुरुआत की। SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। लेकिन RCB की बल्लेबाजी ने जल्द ही खेल का रुख बदल दिया।

पादिकल की तूफानी पारी

नो. 3 पर बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पादिकल ने महज 26 गेंदों में 61 रन बनाए और अपने स्ट्राइक रेट से 230 पार कर दिया। उन्होंने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाई। पादिकल के आउट होने तक RCB ने 9 ओवर में 110/2 रन बना लिए थे।

डेनियल वेट्टोरी का पादिकल की तारीफ में बयान

SRH के कोच डेनियल वेट्टोरी ने कहा, 'पादिकल की पारी शानदार रही। पहले ही गेंद पर छक्का लगाना, 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट, सभी गेंदबाजों को चुनौती देना और विराट को उनके बल्लेबाजी में आने का मौका देना – यह सब मैच का असली फर्क था।'

उन्होंने आगे जोड़ा, 'जब पादिकल आए, तो जिस गति और आक्रामकता से उन्होंने खेला, वही RCB लाइन-अप की ताकत साबित हुई। पिछले कुछ सालों में आप सोचते थे कि 200 रन से सुरक्षित हो, लेकिन अब खेल का स्तर बदल चुका है।'

SRH की कमजोरियां

SRH को RCB के रन फ्लो को रोकने में काफी दिक्कत हुई। उनके गेंदबाजी हमले ने पाट कमिंस की गैरमौजूदगी में कमजोर प्रदर्शन किया। ब्रायडन कार्स भी खास असर नहीं डाल पाए। नितीश कुमार रेड्डी और जयदेव उनादकट ने नई गेंद से कुछ असर दिखाया, लेकिन बाकी गेंदबाजों की इकॉनमी 10 से नीचे नहीं रही।

जैकब डफी की सराहना

वेट्टोरी ने जैकब डफी की तारीफ भी की, जिन्होंने अपने IPL डेब्यू में 3 विकेट लिए और सही लंबाई की गेंदबाजी की। उन्होंने कहा, 'IPL के हर मैच में, खासकर सीजन की शुरुआत में, rusty प्रदर्शन नहीं चाहिए। डफी ने गेंद की लंबाई दिखाकर बल्लेबाजों को परेशान किया।'

मैच का सार

RCB ने IPL 2026 के अपने सीजन के पहले मैच में SRH को 6 विकेट से हराया। SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, लेकिन RCB की शुरुआत धीमी रही, फिर देवदत्त पादिकल ने 26 गेंदों में 61 रन बनाकर खेल का रुख बदल दिया, विराट कोहली के साथ 101 रन की अहम साझेदारी निभाई। जैकब डफी ने 3 विकेट लिए और अपनी IPL शुरुआत को यादगार बनाया। RCB के लिए यह जीत उनके लाइन-अप की ताकत और पादिकल जैसी नई प्रतिभाओं की आक्रामकता का प्रदर्शन थी।