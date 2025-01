खेल डैस्क : बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान अजब वाक्या हुआ जब दर्शकों ने छक्के लिए आई गेंद छुपा ली। उक्त मुकाबला खुलना टाइगर्स और सिलहट स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया था। बल्लेबाजी करने के लिए मेहदी हसन मिराज क्रीज पर थे। मैच के चौथे ही ओवर में मिराज ने सिलहट के गेंदबाज रुयेल मिया की गेंद पर पुल शॉट मारा जोकि दर्शक दीर्घा में जा गिरा। गेंद गिरते ही भीड़ इकट्ठी होती गई। मैदान में फील्डर गेंद वापस आने का इंतजार करते रहे लेकिन दर्शकों ने गेंद नहीं फेंकी। जब समय हो गया तो पुलिसकर्मियों को हस्ताक्षेप करना पड़ा। एक पुलिसकर्मी मौके पर गया और सख्ती से पेश आया। तभी दर्शकों ने गेंद लौटाई जिससे सुरक्षाकर्मी ने मैदान तक दोबारा वापस पहुंचाया। घटनाक्रम की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो क्रिकेट फैंस ने इसपर खूब कमेंट्स किए।

Mehidy Hasan Miraz’s 85m six sent straight into the crowd, who were in no hurry to return the ball! 😅#BPLonFanCode pic.twitter.com/9fZ7T1QjZ8