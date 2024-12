पर्थ : भारतीय टीम वाका के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम से तीसरे वनडे में हार गई लेकिन इस दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना साल का चौथा शतक बनाने में सफल रही। वह अब महिलाओं के एकदिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक बनाने का नया रिकॉर्ड बना चुकी है। मंधाना की पारी तब सामने आई जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए एनाबेल सदरलैंड की 99 गेंदों में 110 रन की पारी की बदौलत भारत को 299 रनों का लक्ष्य दिया था। इस दौरान एशले गार्डनर और ताहलिया मैक्ग्रा ने भी अर्धशतक जड़े। जवाब में मंधाना को छोड़कर और कोई भी भारतीय बैटर क्रीज पर टिक नहीं पाई।

