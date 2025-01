माउंट मोनगानुई (न्यूजीलैंड) : आक्रामक बल्लेबाजी के बाद जैकब डफी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में सोमवार को यहां श्रीलंका को 45 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने टिम रोबिनसन (41), मार्क चैपमैन (42) और मिचेल हे (नाबाद 41) की उपयोगी पारियों से 5 विकेट पर 186 रन बनाने के बाद श्रीलंका को 19.1 ओवर में 141 रन पर आउट कर दिया।

न्यूजीलैंड ने इससे पहले श्रृंखला के शुरुआती टी20 अंतरराष्ट्रीय को 8 रन से जीता था। 2 दिन पहले 21 रन देकर 3 विकेट लेने वाले डफी ने इस मैच में 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उन्होंने श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका (37) और 16वें ओवर में कुशल परेरा (48) के अहम विकेट चटकाने के बाद 3 गेंद के अंदर वानिंदु हसरंगा (1) और महीश तीक्षणा (0) को भी पवेलियन की राह दिखा।

मैट हेनरी ने (31 रन पर दो विकेट) ने 19वें ओवर में लगातार गेंदों पर विकेट लिए जबकि जैक फॉल्कस ने बिनुरा फर्नांडो (3) को आउट कर पांच गेंद शेष रहते श्रीलंका की पारी को खत्म कर दिया। इससे पहले रोबिनसन ने 34 गेंद की पारी में 3 चौके और 2 छक्के जगाए। चैपमैन ने 29 गेंद की पारी में 2 चौके और इतने ही छक्के लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज हे ने 19 गेंद की नाबाद पारी में 4 चौके और 2 छक्के जड़कर मैच में बड़ा अंतर पैदा किया। इस आक्रामक पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

Series secured! Career-best T20I figures from Jacob Duffy (4-15) turning the game again with the ball, with support from Mitchell Santner (2-22) and Matt Henry (2-31). Scorecard | https://t.co/7h7R8dYvTv 📲 #NZvSL #CricketNation pic.twitter.com/iM9bWtpRj6