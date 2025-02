खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी एशियाई धरती पर 150 रन का आंकड़ा पार करने वाले अपने देश के एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट के नाम था। बांग्लादेश और श्रीलंका में वह 144 रन बना चुके थे। कैरी ने यह उपलब्धि गॉल में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। कैरी के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कभी ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया था। 87वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की गेंद को स्वीप करके वह 150 रन के पार पहुंचे।

उनका विकेट 93वें ओवर में गिरा जब प्रभात ने उन्हें 156 रन पर आउट कर दिया। एलेक्स ने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और 2 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के दौरान दूसरे दिन के अंत तक 330/3 रन बना लिए थे जिससे उन्हें श्रीलंका पर 73 रनों की बढ़त मिली थी। बता दें कि एलेक्स कैरी आमतौर पर नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हैं और इस उपलब्धि को हासिल करना बहुत खास रहा है क्योंकि 5वें नंबर के बल्लेबाज को अपनी क्षमता दिखाने के ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। एलेक्स अब तक 38 मैचों खेल चुके हैं, जिसकी 58 पारियों में वह 32.67 की औसत से 1601 रन बना चुके हैं।

Alex Carey etches his name in history! 👏



A masterclass with the bat as he becomes only the fourth Australian Test wicketkeeper to score 150+ and the first to achieve this milestone in Asia.#SLvAUSonFanCode pic.twitter.com/UNqWKXYDzl