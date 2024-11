दुबई : दक्षिण अफ्रीका ने कसी गेंदबाजी के बाद एनेके बोश (नाबाद 74 रन) के शानदार अर्धशतक की बदौलत बृहस्पतिवार को यहां छह बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को आठ विकेट से हराकर उलटफेर करते हुए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच 2023 सत्र का फाइनल खेला गया था जिसमें आस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज की थी। अब रविवार को दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं बोश की 8 चौके और एक छक्के जड़ित 48 गेंद की नाबाद पारी की मदद से 17.2 ओवर में दो विकेट पर 135 रन बनाकर आस्ट्रेलियाई टीम का आठवीं बार फाइनल में प्रवेश करने का सपना तोड़ दिया।

इससे पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद धीमी शुरूआत करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 विकेट पर 134 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 2009 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में सभी नौ सत्र में सेमीफाइनल खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका की जीत में कप्तान लौरा वोलवार्ट (42 रन) और बोश के बीच दूसरे विकेट के लिए बनी 65 गेंद में 96 रन की आक्रामक भागीदारी ने अहम भूमिका निभाई। वोलवार्ट ने 37 गेंद में तीन चौके और एक छक्का लगाया जबकि तजमिन ब्रिट्स ने एक चौके और एक छक्के कीम दद से 15 गेंद में 15 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका के दोनों विकेट अनाबेल सदरलैंड ने झटके।



इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। कप्तान तहलिया मैकग्रा ने 27 रन का योगदान दिया। अंत में एलिस पैरी की 23 गेंद में 31 रन और फोबे लिचफील्ड की 9 गेंद में नाबाद 16 रन की पारी से ऑस्ट्रेलयाई टीम इस स्कोर तक पहुंची। दक्षिण अफ्रीका ने अंत में अंतिम 4 ओवर में 40 रन लुटाए। दक्षिण अफ्रीका ने कसी गेंदबाजी की जिसमें अयाबोंगा खाका ने चार ओवर में 24 रन देकर दो विकेट झटके जबकि मारिजाने काप और नोनकुलुलेको म्लाबा को एक एक विकेट मिला।

