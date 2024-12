खेल डैस्क : भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के लिए साल 2024 यादगार माना जाएगा। इसी साल वह बीसीसीआई (BCCI) का सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट पाने से चूक गए थे। लेकिन इस बल्लेबाज ने मजबूती से वापसी करते हुए बिना बीसीसीआई कॉन्ट्रेक्ट 4 घरेलू टूर्नामेंट जीत लिए हैं। रविवार को श्रेयस ने मुंबई को सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया। मध्य प्रदेश के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 18वें ओवर में जीत मिली। श्रेयस ने टूर्नामेंट में एंकर का रोल निभाया और 345 रन बनाए। श्रेयस अय्यर आगामी आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। उम्मीद है कि वह पंजाब किंग्स के लिए जीत का दरवाजा खोलेंगे जोकि अब तक एक बार भी आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है।

BCCI President Mr. Roger Binny hands over the trophy to Mumbai Captain Shreyas Iyer 👏👏



Congratulations to Mumbai on winning the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024-25 🏆



Scorecard - https://t.co/4J8WAjUsK9#SMAT | @IDFCFIRSTBank | @ShreyasIyer15 | @MumbaiCricAssoc pic.twitter.com/sESEonvYNd