स्पोर्ट्स डेस्क : Shreyas Iyer ने हाल ही में अपनी गंभीर चोट और रिकवरी के कठिन दौर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पंजाब किंग्स के कप्तान ने बताया कि प्लीहा (spleen) की गंभीर चोट और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनका करीब 7 किलो वजन कम हो गया था। अब पूरी तरह फिट होने के बाद उनकी नजर IPL 2026 की ट्रॉफी पर है।

कितनी गंभीर थी चोट

यह चोट अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे मैच के दौरान सिडनी में लगी थी। बाद में जांच में पता चला कि उन्हें प्लीहा में चोट लगी है और अंदरूनी रक्तस्राव भी हुआ था। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें कई हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा और लंबी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

7 किलो वजन कम हुआ, फिर बढ़ाना पड़ा

श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'चोट के बाद वापसी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा करीब 7 किलो वजन कम हो गया था। दो महीने बाद मैं फिट तो हो गया, लेकिन वह 7 किलो वजन वापस बढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे चुनौतियां पसंद हैं और मुझे खुशी है कि मैं उस दौर से बाहर आया और फिर से अपनी टीम और भारत का प्रतिनिधित्व कर पाया।'

अब IPL 2026 ट्रॉफी पर नजर

पूरी तरह फिट होने के बाद अब Punjab Kings के कप्तान का पूरा फोकस IPL 2026 पर है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस सीजन उनसे काफी उम्मीदें हैं और उन्हें चुनौती पसंद है। उन्होंने कहा, 'उम्मीदें ज्यादा हैं और यह अच्छी बात है। लेकिन सबसे जरूरी है कि जब भी हम मैदान पर उतरें, हमें जीतना है। मेरी नजर ट्रॉफी पर है।'

टीम बॉन्डिंग को बताया सफलता की कुंजी

श्रेयस अय्यर ने IPL के दौरान टीम बॉन्डिंग को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि IPL के दो महीने खिलाड़ी एक परिवार की तरह साथ रहते हैं और मैदान के बाहर की बॉन्डिंग मैदान पर अच्छे रिजल्ट दिलाती है। उनके अनुसार, टीम का माहौल और खिलाड़ियों के बीच तालमेल ही टीम को चैंपियन बनाता है।

IPL में कई टीमों को चोट से झटका

जहां पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर की वापसी अच्छी खबर है, वहीं कई टीमों को चोट की वजह से झटका लगा है। Kolkata Knight Riders के तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। वहीं Sunrisers Hyderabad को भी चोट की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में IPL 2026 का सीजन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

मजबूत कप्तान के साथ उतरेगी पंजाब किंग्स

श्रेयस अय्यर की खतरनाक चोट से वापसी पंजाब किंग्स के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अब टीम एक मजबूत कप्तान के साथ IPL 2026 में ट्रॉफी जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी।