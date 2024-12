खेल डैस्क : अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को विराम देने के बाद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नई पारी शुरू करने के लिए शुक्रवार को काठमांडू पहुंचे। धवन यहां नेपाल प्रीमियर लीग (एनपीएल) में भाग लेने के पहुंचे हैं। उन्हें करनाली याक्स ने अपने साथ जोड़ा है। उत्साही भीड़ द्वारा स्वागत किए जाने पर धवन, जिन्हें प्यार से 'गब्बर' के नाम से जाना जाता है, ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वीआईपी टर्मिनल से बाहर निकलते समय पारंपरिक 'ढाका टोपी' पहनी थी।



नेपाल की अपनी पहली यात्रा को चिह्नित करते हुए धवन ने आगामी एनपीएल सीजन के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया और स्थानीय और राष्ट्रीय नेपाली खिलाड़ियों के साथ खेलने के अवसर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर न केवल प्रतिस्पर्धा करने के लिए बल्कि पशुपतिनाथ मंदिर और माउंट एवरेस्ट जैसे नेपाल के प्रसिद्ध स्थलों का पता लगाने के लिए भी रोमांचित हूं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धवन कर्णाली याक्स से जुड़े हैं, क्योंकि आईपीएल मेगा नीलामी से पहले पंजाब किंग्स ने उनसे नाता तोड़ लिया था।



एक दशक से अधिक के करियर में धवन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कीं हैं। वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 167 मैचों में 6,793 रन बना चुके हैं। उनके टेस्ट करियर में सात शतक शामिल हैं, जबकि टी20ई प्रारूप में उन्होंने 68 मैचों में 1,759 रन बनाए। घरेलू मोर्चे पर, धवन ने 122 प्रथम श्रेणी खेल खेले, जिसमें 8,499 रन बनाए और अपने प्रभावशाली रिकॉर्ड में 25 शतक जोड़े।

"Gabbar is here!"



"Gabbar is here!"

We are excited to welcome Mr. Shikhar Dhawan, "Gabbar" , to the Karnali Yaks! Ready to set the stage on fire with his blazing performances in the Nepal Premier League.