खेल डैस्क : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 के दौरान लाहौर कलंदर्स ने अपने कप्तान शाहीन अफरीदी को एक अनोखा और शानदार तोहफा देकर सबका ध्यान खींचा। यह उस समय हुआ जब कराची किंग्स ने अपने खिलाड़ियों को अनोखे उपहार देकर सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने स्टार तेज गेंदबाज और कप्तान शाहीन अफरीदी के लिए विशेष उपहार चुना - एक कस्टमाइज्ड 24 कैरेट गोल्ड-प्लेटेड आईफोन 16 प्रो। इस शानदार तोहफे ने हर किसी को हैरान कर दिया।



बहरहाल, लाहौर कलंदर्स ने इस पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। वीडियो में शाहीन, उपहार को देखकर उत्साहित नजर आए और हंसते हुए कहा, "ये भारी है!" जब वह मैदान से बाहर जा रहे थे। उनके साथी खिलाड़ी हारिस राउफ, जो वहां मौजूद थे, ने मजाकिया अंदाज में अपनी जलन जाहिर की और कहा, "नहीं भाई, ये तो गलत बात है!" लाहौर कलंदर्स ने वीडियो को कैप्शन के साथ पोस्ट किया- आईफोन आ गया है! हमारे कप्तान कलंदर को वह तोहफा मिला, जिसके वे हकदार हैं। खास तौर पर शाहीन के लिए बनाया गया 24के गोल्ड-प्लेटेड आईफोन 16 प्रो, सिर्फ लाहौर कलंदर्स के लीडर के लिए!

The iPhone has landed 📱😉



Our Captain Qalandar receives a gift he’s worthy of 💛🤴🏽

A custom 24K Gold-plated IPhone 16 Pro, made just for Lahore Qalandars’ main man, Shaheen! pic.twitter.com/PYigEiJvRR