खेल डैस्क : जिमबाब्वे के खिलाफ 5वें टी20 में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने आकर्षक शॉट लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया में स्टार बल्लेबाज का महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है। जिमबाब्वे के खिलाफ पांचवें टी20 में जब टीम इंडिया ने पावरप्ले के अंदर ही तीन विकेट गंवा दिए थे तभी सैमसन ने अपनी उपयोगिता भी दिखा दी। उन्होंने 12वें ओवरों में लगातार दो छक्के लगाए। इनमें से पहला छक्का सीधा मैदान के बाहर गया जोकि 110 मीटर मांपा गया। देखें वीडियो-

