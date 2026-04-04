स्पोर्ट्स डेस्क : समीर रिजवी ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL मैच के दौरान 90 रन की पारी खेलकर ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स (DC) को जीत दिलाई बल्कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। इस मामले में उन्होंने करुण नायर को पीछे छोड़ दिया है।

इससे पहले इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर करुण नायर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2025 में 89 रन बनाए थे। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नम्बर पर जोस बटलर हैं जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 2024 में 107 रन बनाए थे। पहले नम्बर पर भारत के साई सुदर्शन हैं जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ 2025 में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर 108 रन की पारी खेली थी।

IPL में किसी 'इम्पैक्ट प्लेयर' द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर

108* - साई सुदर्शन बनाम DC, दिल्ली, 2025

107* - जोस बटलर बनाम KKR, कोलकाता, 2024

90 - समीर रिजवी बनाम MI, दिल्ली, 2026*

89 - करुण नायर बनाम MI, दिल्ली, 2025

IPL में समीर रिजवी की पिछली तीन इनिंग्स

58* (25) बनाम पंजाब किंग्स

70* (47) बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स

90 (51) बनाम मुंबई इंडियंस

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच

मुकेश कुमार और कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद समीर रिजवी (90) की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी से दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को यहां मुंबई इंडियंस को 11 गेंद शेष रहते छह विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

मुंबई इंडियंस को 6 विकेट पर 162 रन पर रोकने के बाद दिल्ली ने 18.1 ओवर में चार विकेट पर 164 रन बनाकर हासिल कर लिया। पिछले मैच में लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ 47 गेंदों में नाबाद 70 रन की पारी खेलने वाले रिजवी जब क्रीज पर आए, तब दिल्ली का स्कोर दो विकेट पर सात रन था। उन्होंने 51 गेंदों में सात चौकों और सात छक्कों की मदद से 90 रन की पारी खेलने के अलावा पाथुम निसांका (44) के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 66 रन और चौथे विकेट के लिए डेविड मिलर (नाबाद 21) के साथ 39 गेंदों में 78 रन की साझेदारी कर दिल्ली को जीत दिलाई।

इससे पहले नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या के अस्वस्थ होने के कारण टीम का नेतृत्व कर रहे सूर्यकुमार ने 36 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। उन्होंने रोहित शर्मा (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 और नमन धीर (28) के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन की अहम साझेदारी की। रोहित ने 26 गेंदों की पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया, तो वहीं नमन ने 21 गेंदों की पारी में दो चौके और एक छक्का जड़ा जिससे मुंबई ने 162 रन बनाए थे।