पल्लेकेले : भारत के टी20ई कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दावा किया है कि टीम दिग्गज तिकड़ी के जाने के बाद भी क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उसी तरह काम करना जारी रखेगी, जैसे पहले करती आई है। भारत ने पिछले महीने बारबाडोस में प्रतिष्ठित टी20 खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जड़ेजा की स्टार तिकड़ी ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा बोल दिया था। भारतीय टीम अब श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलने की तैयारी में है।

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के नए टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इसी तरह काम करती रहेगी। वही ट्रेन चलती रहेगी। केवल इंजन बदल गया है। बोगियां (गाड़ियां) वही हैं। अब 10 साल हो गए हैं जब से हम एक साथ काम कर रहे हैं, हालांकि मैं 2018 में एक अलग फ्रेंचाइजी में चला गया और वह भी कही ओर चले गए। लेकिन हम संपर्क में रहते थे और खेल के बारे में बात करते थे, भले ही हम अलग-अलग टीमों में थे।

नए कोच गंभीर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि हमारा रिश्ता खास है। हमने आने वाले तीन टी20 के बारे में बात की है, लेकिन ज्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन हम एक-दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। हम एक-दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। वह कुछ ऐसे हैं जो चीजें समझते है, भले ही मैं उन्हें शब्दों में न बताऊं। एक कप्तान और एक कोच के बीच एक विशेष बंधन होता है। मैं इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हूं।



सूर्यकुमार भारतीय टीम के साथ-साथ मुंबई इंडियंस के साथ भी रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेले। उन्होंने रोहित पर कहा कि मैंने उनसे जो सीखा है वह यह है कि वह सिर्फ एक कप्तान के रूप में ही नहीं, बल्कि मैदान के अंदर और बाहर हमेशा एक लीडर होना है। दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। नेता अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है कि कैसे टी20 गेम खेलें, कैसे गेम जीतें। मैंने यही उनसे सीखा है।

