खेल डैस्क : बीसीसीआई के वार्षिम नमन अवॉर्ड 2025 में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान भारतीय क्रिकेट के दिग्गज प्लेयर विशेष तौर पर पहुंचे। बीसीसीआई ने सचिन को पुरस्कार देने की घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाऊंट पर पोस्ट डालकर भी दी। उन्होंने सचिन की फोटो शेयर करते हुए लिखा- उन्होंने क्रिकेट प्रशंसकों को जश्न मनाने के लिए अनगिनत पल दिए हैं और आज हम मास्टर का जश्न मना रहे हैं। महान श्री सचिन तेंदुलकर को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। बहुत-बहुत बधाई। वहीं, पुरस्कार हासिल करने के बाद सचिन ने कहा कि मैं बीसीसीआई को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। वे हमेशा सहायक रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं की सूची में मेरा नाम पाकर मैं वास्तव में आभारी हूं।

🚨 𝗖𝗼𝗹. 𝗖.𝗞. 𝗡𝗮𝘆𝘂𝗱𝘂 𝗟𝗶𝗳𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗔𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 🚨



He has given innumerable moments for cricket fans to celebrate and today we celebrate the Master 🫡🫡



The legendary Mr. Sachin Tendulkar receives the prestigious award 🏆



Many congratulations… pic.twitter.com/C3lE7Cfdsd