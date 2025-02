नई दिल्ली : इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (आईएमएल) का उद्घाटन वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट 22 फरवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक चलेगा। पहला मुकाबला इंडिया मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर्स के बीच नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, शेन वॉटसन, जैक्स कैलिस, कुमार संगकारा और इयोन मोर्गन एक्शन में दिखेंगे यह सभी अपने अपने देशों की कप्तानी कर रहे हैं। 22 फरवरी, 2025 को उद्घाटनी मैच डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका में होगा। पहले पांच मैच नवी मुंबई में होंगे, उसके बाद राजकोट में मैच होंगे और सेमीफाइनल और फाइनल सहित बाकी मैच रायपुर में आयोजित किए जाएंगे।

Look 👀 who we saw 🏏 in the nets from our windows 🥹#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/viHWkHIbC4