स्पोर्ट्स डेस्क : वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कलाई पर पहने जाने वाले फिटनेस ट्रैकर्स पर लगे प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाए हैं। मेलबर्न पार्क में शानदार जीत के बाद उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के नियमों पर दोबारा विचार करने की अपील की। सबालेंका का मानना है कि आधुनिक टेनिस में फिटनेस ट्रैकर्स खिलाड़ियों की सेहत और रिकवरी के लिए बेहद अहम हो चुके हैं, खासकर अत्यधिक गर्मी में खेले जाने वाले मैचों के दौरान।

क्वार्टर फाइनल में दमदार जीत के बाद उठाई आवाज

मंगलवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एरिना सबालेंका ने 18 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी इवा जोविक को 6-3, 6-0 से करारी शिकस्त दी। यह जीत न सिर्फ उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाती है, बल्कि उन्हें चार साल में तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की ओर भी एक कदम आगे ले गई। मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबालेंका ने फिटनेस ट्रैकर्स पर लगे बैन को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की।

फिटनेस ट्रैकर्स को बताया जरूरी टूल

सबालेंका के मुताबिक, फिटनेस ट्रैकर्स सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सेहत की निगरानी का अहम साधन हैं। उन्होंने कहा कि ये डिवाइस शरीर पर पड़ने वाले लोड, हार्ट रेट और रिकवरी को समझने में मदद करते हैं। खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे टूर्नामेंट, जहां भीषण गर्मी में मुकाबले होते हैं, वहां खिलाड़ियों के लिए अपनी फिजिकल कंडीशन पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

ITF-अप्रूव्ड डिवाइस, फिर भी ग्रैंड स्लैम में बैन

सबालेंका उन कई टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा अप्रूव्ड Whoop फिटनेस ट्रैकर्स का इस्तेमाल करती हैं। कार्लोस अल्काराज़ और जानिक सिनर जैसे स्टार खिलाड़ी भी नियमित तौर पर ये डिवाइस पहनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि WTA और ATP टूर के ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में इन फिटनेस ट्रैकर्स की अनुमति है, लेकिन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नियमों में एकरूपता की मांग

सबालेंका ने इस असमानता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे साल खिलाड़ी अलग-अलग टूर्नामेंट्स में फिटनेस ट्रैकर्स पहनते हैं, लेकिन ग्रैंड स्लैम में अचानक इन्हें हटाने के लिए कहना समझ से परे है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को ईमेल के ज़रिये ITF से अनुमति मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद वह कोर्ट पर यह डिवाइस पहनकर उतरी थीं।

“हेल्थ मॉनिटरिंग से क्यों रोका जा रहा है?”

प्रेस से बातचीत में सबालेंका ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि ग्रैंड स्लैम आयोजक खिलाड़ियों को अपनी हेल्थ मॉनिटर करने से क्यों रोक रहे हैं। उनके मुताबिक, फिटनेस ट्रैकर्स का इस्तेमाल किसी भी तरह से खेल को प्रभावित नहीं करता, बल्कि खिलाड़ियों को सुरक्षित और फिट रखने में मदद करता है।