खेल डैस्क : डेलानो पोटगीटर के ऑलराऊंडर प्रदर्शन से एमआई केपटाऊन ने गक़ेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए एकतरफा मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 97 रन से हरा दिया। एमआई केप टाऊन ने पहले खेलते हुए डेवाल्ड ब्रेविस के 6 छक्कों की मदद से 57 रन और पोटगीटर के 25 रनों की बदौलत 174 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी सनराइजर्स ईस्टर्न महज 77 रन पर लुढ़क गई। सनराइजर्स का बिस्तरा गोल करने में पोटगीटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तीन ओवर में मात्र 10 रन देकर पांच विकेट चटका लिए और अपनी टीम को जीत दिला दी। मैच में बोल्ट ने भी 16 रन देकर 2 विकेट लीं।

