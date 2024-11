नई दिल्ली : पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है कि सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 प्रारूप में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद युवाओं को अच्छा प्रदर्शन करते देखकर खुश होंगे। रोहित ने इस साल की शुरुआत में जून में भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाया और कोहली के साथ प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। विश्व कप फाइनल में कोहली ने जहां 76 रन बनाए थे तो वहीं, रोहित ने 3 अर्धशतकों सहित कुल 257 रन बनाकर टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।



विराट रोहित की सेवानिवृत्ति के बाद टीम में अभिषेक वर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा आए। ऊपर से नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बदलाव को सहज बना दिया। कैफ की यह टिप्पणी तब आई जब तिलक ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में अपना पहला टी20 शतक लगाया, जबकि अभिषेक ने 25 गेंदों में 50 रन बनाकर भारत को 219/6 तक पहुंचा दिया था। इससे पहले श्रृंखला के शुरूआती मैच में सैमसन ने अपना लगातार दूसरा टी20 शतक जमाया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गये।



कैफ ने एक्स पर लिखा- दक्षिण अफ्रीका की कठिन बल्लेबाजी परिस्थितियों में तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को रन बनाते देखना विराट और रोहित के लिए सुखद रहा होगा। जब टी20 की बात आती है तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को सुरक्षित हाथों में छोड़ दिया है। रोहित और कोहली के संन्यास के बाद भारत का टी20ई परिवर्तन काफी सहज रहा है और 2026 में अपने खिताब की रक्षा करने में कोई बड़ी बाधा नहीं आई है।

Watching Tilak Verma, Abhishek Sharma, Sanju Samson score runs in South Africa's tough batting conditions must be pleasing for Virat and Rohit. When it comes to T20, they have left Indian cricket in safe hands. #SAvIND