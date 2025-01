स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाजी इकाई के अन्य सदस्यों को मेलबर्न में अपना नेट्स सत्र 'कम उपयोगी' पिचों पर शुरू करना पड़ा। भारतीय टीम को दिए जाने वाले प्रशिक्षण सतह मैच के लिए तैयार किए गए वास्तविक विकेटों की तुलना में बहुत अलग थे। गेंद नीची रहने के कारण रोहित को पार्ट-टाइमर देवदत्त पडिक्कल की गेंदबाजी से निपटना भी मुश्किल हो गया। तेज गेंदबाज आकाश दीप की गेंदबाजी पर रोहित को एक बार घुटने पर चोट भी लगी।

रोहित और पडिक्कल का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया जिसमें प्रशंसकों ने बताया कि भारतीय कप्तान को अभ्यास विकेट पर पार्ट-टाइमर का सामना करना कितना मुश्किल लग रहा है। रविवार के अभ्यास सत्र के दौरान तेज गेंदबाज आकाश दीप की एक गेंद नीची रही और कप्तान रोहित शर्मा के बाएं घुटने पर लगी। रोहित की फिटनेस को लेकर किसी भी चिंता को खारिज करते हुए आकाश ने पिच पर कम उछाल का खुलासा किया और कहा कि उन्हें लगा कि अभ्यास सतह सफेद गेंद वाले क्रिकेट के लिए है और नीची रखी गई है।

Rohit Sharma got beaten by Part-time Bowler Devdutt Padikkal in the nets 🥲 pic.twitter.com/6iGlPXO6Nl