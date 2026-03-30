मुंबई (महाराष्ट्र) : मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अनुभवी विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

MI के IPL 2026 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ एक रोमांचक रन चेज में रोहित शर्मा ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 39 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली। 'हिटमैन' ने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करते हुए KKR के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और अपनी टीम को 221 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया, जबकि अभी 5 गेंदें बाकी थीं।

इस पारी के दौरान उन्होंने कोहली का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित के नाम अब IPL के इतिहास में किसी एक बल्लेबाज द्वारा किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस दोनों की ओर से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 36 मैचों में 40.03 की शानदार औसत से कुल 1,161 रन बनाए हैं।

इस सूची में कोहली दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 36 मैचों में 1159 रन बनाए हैं। 'हिटमैन' इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 273 मैचों में 29.93 की औसत से कुल 7124 रन बनाए हैं जिसमें 48 अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं।