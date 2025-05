मुंबई (महाराष्ट्र) : मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखे जाने पर रोहित शर्मा को टीम के साथियों और साथी क्रिकेटरों से भावभीनी श्रद्धांजलि मिली। यह भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। भारत के टी20 कप्तान और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने इसे गर्व का क्षण बताया। मैं रोहित भाई के बारे में क्या कह सकता हूं? मैं वास्तव में खुश हूं। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे क्रिकेटर के नाम पर स्टेडियम में स्टैंड होता है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज और मुंबई इंडियंस टीम के उनके साथी जसप्रीत बुमराह ने भी इसी भावना को दोहराया।



बुमराह ने उस वीडियो संदेश में कहा कि हाय रोहित, मैं बस तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता था। बधाई हो। उन्होंने कहा कि अपने नाम के बाद एक स्टैंड होना एक विशेष एहसास है और हां, आगे आने वाली हर चीज के लिए शुभकामनाएं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने सालों तक रोहित के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है, ने कहा कि बधाई हो आरओ! अपना स्टैंड पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अपनी क्रिकेट यात्रा यहीं से शुरू की और आखिरकार स्टैंड में अपना नाम दर्ज कराना एक शानदार उपलब्धि है। आपको ढेर सारी सफलता मिले और बहुत-बहुत बधाई!

