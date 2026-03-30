नई दिल्ली : भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ रोहित शर्मा की बैटिंग की जमकर तारीफ की। KKR के खिलाफ रोहित ने IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी बनाई थी। कुंबले ने कहा कि इस सीजन में रोहित अपने "2.0 अवतार" में आए हैं, जो लीग की दूसरी टीमों के लिए चिंता का सबब बनेगा।

मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर 13 सीजन का सूखा खत्म किया और अपना पहला ओपनिंग मैच जीता। रोहित ने 38 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 23 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की। IPL में यह उनकी अब तक की सबसे तेज फिफ्टी है। इससे पहले उनकी सबसे तेज फिफ्टी 25 गेंदों में आई थी, जो उन्होंने 2015 के फाइनल में ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बनाई थी।

कुंबले ने जियोस्टार पर कहा, 'ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अपने 2.0 अवतार में वापस आ गए हैं, और उनकी पारी से पता चलता है कि वह फिर से छा जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने मैदान के चारों ओर गेंद को हिट किया, उससे मुझे उनके सुनहरे दौर की याद आ गई। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ छक्के मारना आसान नहीं होता, लेकिन रोहित ने इसे आसान बना दिया।'

MI के पूर्व कप्तान ने अब तक 5 IPL खिताब जीते हैं और KKR के खिलाफ IPL में अपना 50वां फिफ्टी-प्लस स्कोर बनाया। इसके साथ ही वह लीग के 19 सीजनों में ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। कुंबले ने कहा, 'उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। जब आप एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो अपनी टाइमिंग और लय वापस पाने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। यह एक शानदार पारी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने वानखेड़े में देखी है, जहां वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। छक्के मारना आसान लग रहा था, और भले ही बाउंड्री छोटी थीं, लेकिन उनके शॉट सीधे स्टैंड्स में जा रहे थे। यह पारी दिखाती है कि रोहित पूरी तरह से तैयार हैं और उनका यह नया रूप सभी IPL टीमों के लिए चिंता का सबब बनेगा।'