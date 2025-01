ब्रिस्बेन : इंग्लैंड के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अपने टूर मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड लायंस के लिए अपना पहला शतक बनाया। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 16 वर्षीय खिलाड़ी ने 6 छक्कों सहित 124 गेंदों की शानदार पारी खेली। रॉकी ने अपनी उपलब्धि का जश्न मनाते हुए हवा में छलांग लगाई और अपने बल्ले को चूमा। उनका दूसरा अर्धशतक सिर्फ 45 गेंदों पर आया, जिससे लायंस को 316 रन तक पहुंचने और पहली पारी में 102 रन की बढ़त हासिल करने में मदद मिली।



फ्लिंटॉफ ने साथी किशोर फ्रेडी मैककैन के साथ 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। फ्रेडी ने 8 चौकों की मदद से 51 रन बनाए। मैक्कन के आउट होने के बाद फ्लिंटॉफ ने हावी होकर खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने लेग साइड पर लंबे छक्के लगाए। उन्हें देखकर दर्शकों को एंड्रयू की याद आ गई क्योंकि वो भी बड़ी आसानी से विरोधी गेंदबाजों को छक्के लगाया करते थे।

At 16 years 291 days old, Rocky Flintoff is the youngest player to score a maiden 💯 for England Lions 🦁



Passing his father, Andrew Flintoff (20 yrs 28 days) 👏 pic.twitter.com/vMMFGTXElj