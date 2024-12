खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूद भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को हाल ही में एक बच्ची के साथ हंसी मजाक करते देखा गया। पंत की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, क्रिकेट फैंस को उनका बेबी सिटर का किरदार याद आ गया। भारतीय टीम जब कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलियाई आई थी तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टिम पेन और ऋषभ पंत के बीच मजाक में हुई बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो में टिम पेन पंत को उनके बच्चे के लिए बेबीसिटर बनने की बात बोल रहे थे। पंत मैच खत्म होने के बाद टिम पेन के घर भी गए थे और उनके बच्चों के साथ खेले थे।

अब पंत की एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें वह एक बच्ची के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो के अनुसार, पंत को एडिलेड के एक मॉल में देखा गया, जहां भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ने प्रशंसक की बेटी के साथ खेलने के लिए समय निकाला और बातचीत की। बच्ची अपनी प्रैम में होती है और फिर बाद में ऋषभ उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं।

What a guy is this Rishabh pant yaar.🥹❤️



Today Rishabh pant spotted in a mall in Adelaide, There he met a fan And the way he playing with that fan's little kid.☺️🙌 pic.twitter.com/5G73YZIQem