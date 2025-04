खेल डैस्क : मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच की सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने जोरदार शुरूआत की। इस मैच का रोमांच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की फाइट थी। बुमराह जो कुछेक मैचों के बाद लौटे थे, की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया। इसी दौरान विराट ने अपने ट्वंटी 20 करियर के 13 हजार रन भी पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में क्रिस गेल अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। खास बात यह है कि टॉप 5 में सिर्फ दो ही बल्लेबाज फिलहाल ट्वंटी 20 क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें आंकड़े-



पुरुष टी20 क्रिकेट में 13000 रन (पारी)

14562 - क्रिस गेल (381)

13610 - एलेक्स हेल्स (474)

13557 - शोएब मलिक (487)

13537 - कीरोन पोलार्ड (594)

13001 - विराट कोहली (386)



छक्के से किया बुमराह का स्वात

बुमराह जोकि चोट के कारण मुंबई के पहले 4 मुकाबले खेल नहीं पाए थे, आखिरकार फिट होने के बाद टीम से जुड़ गए। मुंबई ने जब आरसीबी के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुनी तो बुमराह को चौथे ओवर में गेंद थमाई गई। उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर जब विराट कोहली आगे आए तो उन्होंने छक्के के साथ उनका स्वागत किया। बुमराह ने पहले ओवर में 10 रन लुटाए। देखें वीडियो-

Strong wrists! 💪🏻

Perfect placement! 👊🏻

Real statement! 💥#ViratKohli smashes #JaspritBumrah for a MAXIMUM at the mid-wicket fence! ❤



