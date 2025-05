खेल डैस्क : एम चिन्नास्वामी के मैदान पर आरसीबी के बल्लेबाज रोमारियो शैफर्ड ने पहली बार बल्लेबाजी करते हुए भी 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया है। यह आईपीएल इतिहास का संयुक्त तौर पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने 19वें ओवर में 33 तो 20वें ओवर में 21 रन बनाए जिससे वह 14 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 53 रन बना दिए। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है, जिन्होंने 11 मई 2023 को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। उनकी पारी में पहले ओवर में 26 रन शामिल थे और 47 गेंदों पर नाबाद 98 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स को नौ विकेट से जीत दिलाई थी।

