स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज Yash Dayal को लेकर बड़ा विवाद और रहस्य सामने आया है। IPL 2025 फाइनल के हीरो रहे यश दयाल अचानक टीम कैंप से गायब हो गए हैं। न तो वह टीम के ट्रेनिंग सेशन में दिखे और न ही प्रमोशनल मटेरियल में नजर आए, जिससे उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

ट्रेनिंग कैंप से गायब होने पर बढ़ा शक

फैंस को सबसे पहले शक तब हुआ जब यश दयाल एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के ट्रेनिंग सेशन में नजर नहीं आए। इसके बाद टीम बस पर बने खिलाड़ियों के ग्राफिटी में भी उनका नाम नहीं था। IPL 2025 में RCB को खिताब जिताने के बाद से यश दयाल ने कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की घरेलू टीम से भी दूरी बना ली। RCB ने IPL 2026 की तैयारी की शुरुआत Virat Kohli के मोटिवेशनल स्पीच से की, लेकिन इस दौरान भी यश दयाल टीम के साथ नहीं दिखे।

कानूनी मामलों में फंसे हैं यश दयाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक यश दयाल इस समय गंभीर कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ दो अलग-अलग राज्यों में शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं। गाजियाबाद में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, जयपुर में नाबालिग से जुड़े मामले में POCSO एक्ट के तहत FIR.

इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें पहले अंतरिम राहत मिल चुकी है, लेकिन इन मामलों का असर उनके क्रिकेट करियर पर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के अधिकारियों और उनके बचपन के कोच भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है।

पत्नी के पोस्ट से मिला बड़ा सुराग

इस पूरे मामले के बीच उनकी पत्नी और कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की, जिसमें यश दयाल नेट्स में ट्रेनिंग करते नजर आए। हालांकि यह ट्रेनिंग RCB कैंप की नहीं लग रही, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह फिलहाल अकेले ट्रेनिंग कर रहे हैं।

IPL 2026 से पहले RCB ले सकती है बड़ा फैसला

RCB ने पिछले साल यश दयाल को 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन टीम कैंप और प्रमोशनल गतिविधियों से उनकी दूरी यह संकेत दे रही है कि फ्रेंचाइजी उनसे दूरी बना सकती है। IPL 2026 शुरू होने से पहले RCB उनके रिप्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है।

IPL में चल रही हैं ये बड़ी हलचलें

IPL 2026 से पहले कई बड़ी खबरें सामने आई हैं: Bhuvneshwar Kumar की यॉर्कर पर नेट्स में बोल्ड हुए Virat Kohli का वीडियो वायरल, Sanju Samson चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल, KKR के Harshit Rana चोट के कारण बाहर, LSG कैंप में Arjun Tendulkar ने Rishabh Pant को किया प्रभावित।

निष्कर्ष

IPL 2026 शुरू होने से पहले यश दयाल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कानूनी मामलों, टीम से दूरी और संपर्क न होने की खबरों ने उनके करियर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि RCB उन्हें मौका देती है या उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाता है।