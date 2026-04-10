स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने IPL में खेलने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) न देने पर अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने यू-टर्न लेते हुए गवर्निंग बॉडी से माफी मांग ली है और अपना केस वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट के सूत्रों ने बताया कि तुषारा ने SLC को एक ईमेल भेजकर माफी मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका इरादा 'गवर्निंग बॉडी को किसी भी तरह की परेशानी पहुंचाना' नहीं था। वह 'निष्पक्षता और न्याय' की मांग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है।

यह बदलाव तब आया जब SLC ने कल यहां की जिला अदालत को बताया कि तुषारा की उस अर्जी पर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, जिसमें उन्होंने 2026 के IPL में खेलने की अनुमति के लिए अदालत से दखल देने की मांग की थी। 31 साल के इस खिलाड़ी ने एक केस दायर कर अदालत से यह आदेश देने की मांग की थी कि श्रीलंका क्रिकेट को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करने का निर्देश दिया जाए। SLC ने फिटनेस टेस्ट में फेल होने का हवाला देते हुए उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। अदालत ने SLC की अर्जी को मंज़ूर कर लिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

तुषारा ने 2022 से अब तक 30 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्हें इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलना था, इससे पहले वह 2024 और 2025 में भी इस टीम के लिए खेल चुके हैं।