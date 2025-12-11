स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए कुख्यात रिवाबा ने इस बार टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि कई भारतीय क्रिकेटर विदेश दौरों पर गलत आदतों में लिप्त होते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पति रविंद्र जडेजा की ईमानदारी, अनुशासन और चरित्र की जमकर तारीफ की।

रिवाबा जडेजा का विवादित बयान फिर बना चर्चा का कारण

गुजरात विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखने वाली रिवाबा जडेजा को पहले भी उनके बयानबाजी के कारण मीडिया का ध्यान मिला है। मंत्री बनने के बाद उनका यह नया बयान खेल जगत और राजनीतिक दुनिया, दोनों में हलचल पैदा कर रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जब विदेशी दौरों पर जाती है, तो कई खिलाड़ी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों से साफ था कि वह टीम इंडिया के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगा रही थीं।

पति रविंद्र जडेजा की ईमानदारी की खुलकर तारीफ

रिवाबा ने अपने पति की अनुशासनप्रियता की तुलना बाकी खिलाड़ियों से करते हुए कहा कि जडेजा दुनिया भर के देशों—लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में लगातार टीम के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी तरह के व्यसन या अनुचित गतिविधि में खुद को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जडेजा का जीवन पूरी तरह संयमित है और वे अपने करियर, परिवार और जिम्मेदारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं : रिवाबा ने दी सफाई

अपने बयान को स्पष्ट करते हुए रिवाबा ने कहा कि यह नहीं है कि जडेजा को किसी तरह की रोक-टोक है। चाहे तो वे भी बाकी खिलाड़ियों की तरह मनमानी कर सकते हैं, लेकिन उनका चरित्र और जिम्मेदारी उन्हें गलत चीजों से दूर रखते हैं। रिवाबा के मुताबिक, जडेजा अपने प्रोफेशन को गंभीरता से लेते हैं और इसलिए खुद को अनुशासित रखना पसंद करते हैं।

खेल जगत में बढ़ी हलचल, सोशल मीडिया पर बहस शुरू

रिवाबा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। कई लोग उनके दावे पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि बिना नाम लिए पूरी टीम को कटघरे में खड़ा करना निश्चित रूप से विवाद को जन्म देगा।