गुवाहाटी (असम) : राजस्थान रॉयल्स (RR) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का मुकाम हासिल कर लिया है। जडेजा ने सोमवार को गुवाहाटी में अपनी टीम के IPL 2026 के पहले मैच में अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। ​​जडेजा अपनी पुरानी टीम के लिए खतरनाक साबित हुए उन्होंने शिवम दुबे और सरफराज खान के दो अहम विकेट चटकाए।

जडेजा के नाम अब 255 मैचों में 30.26 की औसत से 172 विकेट दर्ज हैं, जिसमें एक बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। उन्होंने मलिंगा के 170 विकेटों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। जडेजा राजस्थान रॉयल्स की 2008 में ऐतिहासिक खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और बाद में 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के बाद उस टीम का एक अहम हिस्सा बन गए।

MS धोनी की कप्तानी में जडेजा ने 2018, 2021 और 2023 में CSK को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार योगदान दिया, साथ ही अपनी बेहतरीन फील्डिंग से भी टीम को मजबूती दी। 2026 सीजन से पहले जडेजा एक बड़े ट्रेड डील के जरिए CSK से राजस्थान रॉयल्स में वापस लौट आए। जडेजा, सैम करन के साथ राजस्थान फ्रेंचाइजी में शामिल हुए, जबकि संजू सैमसन पांच बार की चैंपियन टीम में चले गए।

RR vs CSK

मैच की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, जडेजा और नांद्रे बर्गर की धारदार गेंदबाजी और वैभव सूर्यवंशी के शानदार अर्धशतक की बदौलत RR ने पांच बार की चैंपियन CSK पर आठ विकेट से आसान जीत दर्ज की। RR ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आर्चर (2/19), बर्गर (2/26) और जडेजा (2/18) ने CSK के बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और एक समय तो CSK का स्कोर 57/6 हो गया था।

जेमी ओवरटन (36 गेंदों में 43 रन, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे), कार्तिक शर्मा (18) और सरफराज खान (17) की पारियों की मदद से CSK 19.4 ओवरों में 127 रन तक पहुंच गई, जिसके बाद उनके सभी बल्लेबाज आउट हो गए। सूर्यवंशी (17 गेंदों में 52 रन, जिसमें चार चौके और पाँच छक्के शामिल थे) और यशस्वी जायसवाल (36 गेंदों में 38* रन, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था) ने 75 रनों की तेज साझेदारी करके टीम की आसान जीत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।