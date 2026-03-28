नई दिल्ली (भारत) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने USA-आधारित टी20 लीग के आगामी सीजन के लिए मेजर लीग क्रिकेट (MLC) फ्रेंचाइजी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ करार किया है। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट के लिए उत्साह व्यक्त किया जो इस साल 19 जून से शुरू होने वाला है।

अश्विन ने कहा, 'जिस तरह का स्वागत एशियाई समुदाय ने उस मैच के लिए किया, उसे देखकर मुझे पता चला कि अमेरिकी क्रिकेट में कितनी क्षमता हो सकती है। यह बहुत रोमांचक है।' अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के बाहर किसी T20 लीग में खेलने जा रहे हैं। अश्विन ने इससे पहले 2025-26 सीजन के लिए बिग बैश लीग फ्रेंचाइजी सिडनी थंडर के साथ भी करार किया था, लेकिन घुटने की चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था।

अश्विन ने कहा कि अमेरिका में युवाओं और व्यापक समुदाय के बीच क्रिकेट के प्रति भारी दिलचस्पी देखकर उन्हें प्रोत्साहन मिला, खासकर उन लोगों के बीच जो वहां बस गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से वहां के माहौल का अनुभव करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जब टीम मेजर लीग क्रिकेट के लिए मैदान पर उतरेगी तो कैसा लगेगा। अश्विन ने कहा, 'यह बात कि बच्चों और अमेरिका आकर बसे बहुत से लोगों में इस खेल के प्रति इतनी दिलचस्पी है, मैं बस आकर यह अनुभव करना चाहता था कि जब हम MLC के लिए मैदान पर उतरेंगे तो यह कैसा दिखेगा।'

MLC के मुख्य कार्यकारी जॉनी ग्रेव ने कहा कि भारत के बाहर अपनी पहली बड़ी फ्रेंचाइजी लीग के लिए रविचंद्रन अश्विन को आकर्षित करना इस बात का प्रमाण है कि 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से मेजर लीग क्रिकेट कितनी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, 'यह पहली बार होगा जब वह भारत के बाहर किसी बड़ी वैश्विक फ्रेंचाइजी प्रतियोगिता में खेलेंगे। इस स्तर के खिलाड़ी को आकर्षित करने वाली पहली लीग बनना इस बात का सबूत है कि 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से पिछले तीन वर्षों में यह लीग कितनी विकसित हुई है।'