नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने उस खास पल को साझा किया जब विराट कोहली ने उन्हें आईपीएल 2025 से पहले फ्रेंचाइजी की कप्तानी सौंपी। पाटीदार ने बताया कि वह इस मौके पर स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी कोहली ने उन्हें शांत करते हुए कहा, "तुम इसके हकदार हो, तुमने इसे कमाया है। आरसीबी पॉडकास्ट में 31 वर्षीय पाटीदार ने अपनी प्रेरक यात्रा का जिक्र किया। 2022 की आईपीएल मेगा नीलामी में आरसीबी प्रबंधन से आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें नहीं चुना गया था। उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज मिला था कि तैयार रहो, हम तुम्हें चुनेंगे। मुझे उम्मीद थी, लेकिन नीलामी में चयन नहीं हुआ। मैं थोड़ा उदास था।"

नीलामी में निराशा के बाद पाटीदार ने इंदौर में स्थानीय मैच खेलना शुरू किया। फिर उन्हें लवनीथ सिसोदिया के चोटिल होने पर प्रतिस्थापन के रूप में कॉल आया। पाटीदार ने खुलासा किया, "मैं प्रतिस्थापन के रूप में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं डगआउट में बैठना नहीं चाहता था। मैं थोड़ा नाराज था, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया।"

𝗛𝗼𝘄 𝗱𝗶𝗱 𝗥𝗮𝗷𝗮𝘁 𝗣𝗮𝘁𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮 𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗵𝗲𝗿? 🥵



Find out about that and more, on @bigbasket_com presents RCB Podcast Bold and Beyond. Full episode is up on our YouTube channel, listen to it now… 🎙️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 pic.twitter.com/7l3GdgVgIc