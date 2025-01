खेल डैस्क : नीतीश कुमार रेड्डी ने जब अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया, तो उन्होंने इसका जश्न मनाने के लिए प्रसिद्ध 'बाहुबली पोज' दिया। वह प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान शनिवार को शतक लगाने में कामयाब रहे। 1948 में वीनू मांकड़ ने एमसीजी के मैदान पर खेलते हुए अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ा था, रेड्डी ने यह रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। उन्होंने मेलबर्न के मैदान पर आठ या इससे नीचे खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बनने का सौभाग्य भी हासिल किया। इससे पहले 2012 में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन ने 92 रन बनाए थे।

फिफ्टी लगाकर मनाया पुष्प उत्सव

इससे पहले, रेड्डी ने अपने पहले टेस्ट अर्धशतक का जश्न मनाने के लिए अल्लू अर्जुन अभिनीत तेलुगु फिल्म 'पुष्पा' के प्रसिद्ध इशारे का इस्तेमाल किया था। पुष्पा 2 पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। करियर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस तरीके से जश्न मनाया।

