स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर्स की चोट अब फ्रेंचाइजी टीमों के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। पहले Cameron Green और अब Cooper Connolly को भी गेंदबाजी नहीं करने की सलाह दी गई है। दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के प्रमुख ऑलराउंडर हैं। ऐसे में उनका सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलना टीम संतुलन पर बड़ा असर डाल सकता है। IPL के शुरुआती मैचों में टीमों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

अप्रैल के अंत तक गेंदबाजी नहीं करेंगे कूपर कोनोली

रिपोर्ट के मुताबिक Cooper Connolly लोअर बैक समस्या से जूझ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें गेंदबाजी से दूर रहने को कहा गया है। वह अप्रैल के अंत तक गेंदबाजी नहीं करेंगे, यानी IPL के शुरुआती कई मैचों में वह सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर-3 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। यह टीम के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

पंजाब किंग्स के लिए बढ़ी मुश्किल

Punjab Kings के कप्तान Shreyas Iyer के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। टीम ने कूपर कोनोली को ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल किया था। लेकिन अब वह गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जिससे टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाना पड़ सकता है। इससे टीम का बैटिंग-बॉलिंग कॉम्बिनेशन प्रभावित हो सकता है। IPL जैसे टूर्नामेंट में ऑलराउंडर का रोल बेहद अहम होता है।

टी20 करियर में ऐसा रहा प्रदर्शन

Cooper Connolly के टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने 45 पारियों में 870 रन बनाए हैं। उनका औसत लगभग 25 और स्ट्राइक रेट 132 से ज्यादा का है। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि उनके आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी प्रतिभा और ऑलराउंड क्षमता पर भरोसा जता रहा है। यही वजह है कि टीम उन्हें टॉप ऑर्डर में मौका देना चाहती है।

खराब फॉर्म से भी जूझ रहे हैं कूपर

हाल ही में पाकिस्तान दौरे और टी20 वर्ल्ड कप में Cooper Connolly का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। वह कई मैचों में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। टी20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भी वह सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए थे। हालांकि बिग बैश लीग की शुरुआत उन्होंने शानदार अंदाज में की थी और दो अर्धशतक लगाए थे। लेकिन बाद में उनका फॉर्म गिर गया था।

पंजाब के पास ये विदेशी विकल्प मौजूद

अगर कूपर कोनोली गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो Punjab Kings के पास अन्य विदेशी ऑलराउंडर और बल्लेबाज विकल्प मौजूद हैं। टीम में मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन और अजमतुल्लाह ओमरजई जैसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मिचेल ओवेन को भी बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जा सकता है। टीम मैनेजमेंट परिस्थितियों के अनुसार प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है।

ग्रीन की तरह कोनोली भी सिर्फ बल्लेबाज की भूमिका में

इससे पहले Cameron Green को भी बैक इंजरी के कारण गेंदबाजी नहीं करने की सलाह दी गई थी। अब कूपर कोनोली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यानी IPL 2026 में ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े ऑलराउंडर शुरुआती मैचों में सिर्फ बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे। यह IPL टीमों के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा बदलाव माना जा रहा है।