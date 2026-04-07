मुंबई : पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पंजाब किंग्स (PBKS) की तारीफ करते हुए उसे चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन में 'उन टीमों में से एक बताया जिन्हें हराना मुश्किल है'। चोपड़ा ने PBKS की मजबूत बैटिंग यूनिट पर ध्यान दिलाया, जो युवा भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर है और कहा कि टीम का मैनेजमेंट कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग द्वारा बहुत अच्छे से किया जा रहा है।

PBKS ने अपना पिछला सीजन रनर-अप के तौर पर खत्म किया था जिसमें उन्हें इस सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। IPL 2026 में PBKS ने दो मैचों में दो जीत के साथ शुरुआत की और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ एक पॉइंट शेयर किया क्योंकि बारिश के कारण उनका मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया था।

जियो हॉटस्टार पर बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि पंजाब किंग्स इस सीजन में एक मजबूत दावेदार है। उन्होंने टीम की शानदार फॉर्म और युवा भारतीय खिलाड़ियों पर आधारित बैटिंग अप्रोच को हाईलाइट किया, जो सीमित इंटरनेशनल अनुभव के बावजूद बहुत असरदार साबित हुई है। उन्होंने कहा, 'पंजाब किंग्स निश्चित रूप से उन टीमों में से एक है जिन्हें हराना मुश्किल है। वे पिछले सीजन में जबरदस्त खेले थे, फाइनल तक पहुंचे थे, और इस सीजन की शुरुआत भी उन्होंने बहुत मजबूती से की है। जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, वह है उनकी बैटिंग। वे ज्यादातर उन युवा भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर रहते हैं जिनका इंटरनेशनल अनुभव सीमित है और जिन्हें विदेशी खिलाड़ियों का साथ मिलता है; इसके बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे से एक साथ काम करता है।'

खास बात यह है कि IPL 2025 सीजन में युवा खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने PBKS के लिए बैटिंग में शानदार प्रदर्शन किया था और क्रमशः 549 और 475 रन बनाए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में 604 रन बनाकर बैटिंग चार्ट में टॉप पर जगह बनाई थी। आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि भले ही पंजाब किंग्स की बॉलिंग बहुत असाधारण न हो, लेकिन वह अपना काम बखूबी करती है। उन्होंने श्रेयस अय्यर और रिकी पोंटिंग की लीडरशिप की भी तारीफ की।

उन्होंने यह भी कहा कि रद्द हुए मैच के मामले में टीम थोड़ी बदकिस्मत रही क्योंकि अपनी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें पूरा भरोसा था कि वे वह मैच जीत जाएंगे। उन्होंने कहा, 'उनकी बॉलिंग कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन असरदार है और टीम को श्रेयस अय्यर और रिकी पोंटिंग बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसके बावजूद इस रद्द हुए मैच से उन्हें थोड़ी निराशा होगी क्योंकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें पूरा भरोसा था कि वे यह मैच ज्यादातर मौकों पर जीत ही लेते।' PBKS IPL 2026 में अपने अगले मैच में 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगा।