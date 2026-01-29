नोएडा : प्रो रेसलिंग लीग 2026 में अनिरुद्ध गुलिया के शानदार हेवीवेट प्रदर्शन की बदौलत हरियाणा थंडर्स ने यूपी डोमिनेटर्स को 6-3 से शिकस्त दी और और लीग चरण में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। हरियाणा ने पांच मुकाबलों में आठ अंक और कुल 29 बाउट जीत के साथ लीग चरण का समापन किया।

बराबरी के बाद नाटकीय मोड़

छह बाउट के बाद मुकाबला 3-3 से बराबरी पर था। ऐसे में प्लेयर ऑफ द मैच इरीना कोलियादेंको ने सातवीं बाउट में फॉल के जरिए हरियाणा को निर्णायक बढ़त दिलाई और मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी।

यूपी डोमिनेटर्स की स्थिति

यूपी डोमिनेटर्स लीग चरण में दो जीत, चार अंक और 23 बाउट जीत के साथ चौथे स्थान पर रहे। अब उन्हें सेमीफाइनल की तस्वीर साफ होने के लिए पंजाब रॉयल्स और दिल्ली दंगल वॉरियर्स के मुकाबले के नतीजे का इंतजार रहेगा। यूपी की ओर से तपस्या गहलावत को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।

शुरुआती बाउट्स में हरियाणा की मजबूत शुरुआत

76 किग्रा महिला वर्ग में काजल धोचक ने मानसी लाथर को कड़े मुकाबले में 3-3 की बराबरी के बाद आखिरी अंक के आधार पर हराया। इसके बाद 57 किग्रा पुरुष वर्ग में अंकुश चंद्रम ने राहुल देसवाल को अंतिम क्षणों में बढ़त बनाकर मात दी।

यूपी की जोरदार वापसी

57 किग्रा महिला वर्ग में तपस्या गहलावत ने पावर मिनट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10-3 से जीत दर्ज की। वहीं 65 किग्रा पुरुष वर्ग में विशाल कालीरमन ने 9-6 से जीत हासिल कर स्कोर 2-2 कर दिया।

कप्तान युई सुसाकी ने फिर दिलाई बढ़त

53 किग्रा महिला वर्ग में हरियाणा की कप्तान युई सुसाकी ने 8-3 से जीत दर्ज कर टीम को 3-2 की बढ़त दिलाई। इस दौरान अंतिम पंघाल ने सुसाकी के खिलाफ PWL 2026 में अंक लेने वाली पहली पहलवान बनने का रिकॉर्ड भी बनाया।

मैच का टर्निंग पॉइंट और गुलिया की निर्णायक जीत

86 किग्रा वर्ग में मिखाइलोव वासिल की जीत से स्कोर 3-3 हो गया, लेकिन 62 किग्रा महिला वर्ग में इरीना कोलियादेंको के फॉल ने हरियाणा को 4-3 की बढ़त दिलाई। इसके बाद हेवीवेट में अनिरुद्ध गुलिया ने 11-5 से जीत दर्ज कर हरियाणा की कुल जीत सुनिश्चित कर दी।

शानदार समापन

74 किग्रा पुरुष वर्ग में परविंदर ने 8-5 से जीत हासिल कर हरियाणा थंडर्स की यादगार रात पर अंतिम मुहर लगा दी।