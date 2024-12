खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भारत के प्रतिभाशाली बल्लेबाज पृथ्वी शॉ से जुड़े केविन पीटरसन के हालिया हार्दिक नोट पर प्रतिक्रिया दी है। पीटरसन ने पृथ्वी को सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात कही थी। उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी शॉ को अपने आसपास अच्छे लोगों की जरूरत है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। पीटरसन ने पृथ्वी शॉ को बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर बताया और उम्मीद जताई कि उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए सही लोग मिलेंगे।



पीटरसन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया- सबसे महान खेल कहानियों में से कुछ वापसी की कहानियां हैं। अगर पृथ्वी शॉ के आसपास अच्छे लोग हैं जो उनकी दीर्घकालिक सफलता की परवाह करते हैं, तो वे उसे बैठाएंगे, उसे सोशल मीडिया से दूर जाने के लिए कहेंगे और सुपर बनने के लिए उसकी पूरी तरह से आलोचना करेंगे। फिट। यह उसे सही रास्ते पर वापस लाएगा जहां पिछली सफलता वापस आ सकती है।



वहीं, शेन वॉटसन अब केविन पीटरसन के समर्थन में आए हैं। उन्होंने दावा किया कि शॉ को चीजों को बदलने के लिए अपने आसपास अच्छे लोगों की कंपनी की जरूरत है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि अगर शॉ ये सभी चीजें सही तरीके से करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नायकों में से एक बन सकते हैं। वॉटसन ने एक्स पर पोस्ट किया- मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि केपी24। पृथ्वी (शॉ) एक असामयिक प्रतिभा है और चीजों को बदलने और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नायकों में से एक बनने के लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं।

I completely agree @KP24

Prithvi is such a precocious talent and these are all that is required for him to turn things around and be one of Indian Cricket’s biggest heroes. 💪🏻💪🏻