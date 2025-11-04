भुवनेश्वर : दिवेश राणा और उमेद कुमार की हरियाणा की जोड़ी ने भुवनेश्वर गोल्फ क्लब में खेले जा रहे PGTI नेक्सजेन के दिलीप टिर्की आमंत्रण 2025 के पहले राउंड में पांच अंडर 67 का स्कोर बनाकर संयुक्त बढ़त हासिल कर ली। ओडिशा राज्य में खेले जा रहे पीजीटीआई के पहले आयोजन में सौरव राठी और बिपिन मुखिया संयुक्त शीर्ष पर चल रहे खिलाड़यिों से दो शॉट पीछे संयुक्त तीसरे स्थान पर रहे।

20 लाख रुपए इनामी वाली इस आयोजन में प्रदीप भगत स्थानीय पेशेवरों में सर्वोच्च स्थान पर रहे, उन्होंने 77 का स्कोर बनाया और 58 खिलाड़यिों में संयुक्त 37वें स्थान पर रहे। इस टूर्नामेंट का समर्थन भारतीय हॉकी के दिग्गज दिलीप टिर्की कर रहे हैं। भारत में पेशेवर गोल्फ को बढ़ावा देने के पीजीटीआई के निरंतर प्रयासों को इसके टूर पाटर्नर रोलेक्स, अमूल, इंडसइंड बैंक, विक्टोरियस चॉइस, कैंपा, अमृतांजन इलेक्ट्रो प्लस, गोल्फ प्लस मंथली और गोल्फ डिज़ाइन इंडिया द्वारा पूरे वर्ष समर्थन दिया जाता है।

फरीदाबाद के रहने वाले 27 वर्षीय दिवेश राणा ने पहले 10 होल में चार बर्डी हासिल कीं और उन्होंने झंडे से दो फीट की दूरी पर कुछ शॉट लगाए। 13वें होल पर एक बोगी छोड़ने के बाद मजबूत कद-काठी वाले दिवेश ने पार-4 के 15वें होल पर एक शानदार टी शॉट के साथ अपनी लय वापस पा ली, जो पिन से सिर्फ आधा फीट की दूरी पर रुका और उन्हें ईगल मिला।

चंडीमंदिर के उमेद कुमार, जो इस साल नेक्सजेन के विजेता रहे और वर्तमान में ऑडर्र ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर हैं, ने भी छह बर्डी और एक बोगी के साथ 67 का स्कोर बनाया और दिवेश के साथ शीर्ष पर पहुंच गए। उमेद, जो अगले साल पीजीटीआई के मुख्य टूर में अपनी छूट हासिल करने के लिए रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ने पटर से अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 20 फुट का एक होल और सात से 10 फुट की रेंज से चार अन्य बर्डी पट लगाए।