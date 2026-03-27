बेंगलुरु (कर्नाटक) : भारतीय और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने इस बारे में बात की कि कैसे उनकी बैटिंग को एक स्किल के तौर पर नजरअंदाज किया जाता है और कैसे उनका लक्ष्य अभी भी देश का प्रतिनिधित्व करना है जबकि उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच लगभग 5 साल पहले खेला था।

क्रुणाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पॉडकास्ट के टीजर में बोल रहे थे और उनके शब्दों में दर्द साफ छलक रहा था। यह अनुभवी ऑलराउंडर IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहा था, जिसमें उसकी 2/17 की कसी हुई गेंदबाजी ने RCB को उसका पहला IPL ख़िताब जीतने में मदद की थी।

इस प्रतियोगिता के पिछले सीजन में क्रुणाल RCB के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे जो तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (22 विकेट) के बाद थे। उन्होंने 15 मैचों में 22.29 की औसत से 17 विकेट लिए थे जिसमें उनकी पुरानी फ्रैंचाइजी, मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चार विकेट लेने का कारनामा भी शामिल था।

बल्ले से क्रुणाल का प्रभाव सीमित था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ उनका 73* का स्कोर (जब 163 रनों का पीछा करते हुए RCB का स्कोर 26/3 था) RCB के लिए उस सीजन के मुख्य आकर्षणों में से एक था और यह इस बात की एक शानदार झलक थी कि क्रुणाल बल्ले से क्या करने में सक्षम हैं। पिछले कुछ सालों में कम से कम IPL में तो गेंद से क्रुणाल का प्रभाव बल्ले से ज्यादा रहा है। इससे पहले उनका पहला अर्धशतक काफी पहले, उनके डेब्यू सीजन 2016 में आया था जब दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में 86 रनों की पारी।

पॉडकास्ट के टीजर के दौरान बोलते हुए क्रुणाल ने बताया कि कैसे उन्हें हर सीजन में एक अलग टैग दिया जाता रहा है। उन्होंने DC के खिलाफ उस मैच में अपनी 119 रनों की साझेदारी के बारे में भी बात की जिसने टीम के घर से बाहर (अवे मैचों में) अजेय रहने के सिलसिले को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, 'हर सीजन में मुझे अलग-अलग तरह से टैग किया गया है, है ना? शुरू में मैं एक बॉलिंग ऑल-राउंडर था। फिर कुछ जगहों पर मैं एक बैटिंग ऑल-राउंडर बन गया। बैटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है कि दिल्ली के खिलाफ जब मैं अचानक बैटिंग करने गया जबकि मैंने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं की थी और उस समय मैदान पर उतरा जब हम 5 ओवर में 20 रन पर तीन विकेट गंवा चुके थे, और वहां से मैच जीतना और वह भी एक मुश्किल विकेट पर, यह काफी खास था। मैं 2000 रन के करीब हूं। लोग मेरी बैटिंग को इतना ज्यादा भूल जाते हैं।'

क्रुणाल ने अपने IPL करियर में 118 पारियों में 22.22 की औसत और 132 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,756 रन बनाए हैं, जिसमें दो हाफ-सेंचुरी और 86 का बेस्ट स्कोर शामिल है। 2016 में उनका डेब्यू सीजन बैटिंग के लिहाज से उनका सबसे अच्छा सीजन था, उन्होंने 9 पारियों में 39.50 की औसत और 191 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 237 रन बनाए थे।

क्रुणाल ने आखिरी बार जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड-ओवर्स सीरीज में भारत के लिए खेला था और भारतीय जर्सी पहनने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा, 'आखिरकार, देश के लिए खेलने से बढ़कर कुछ नहीं है। जब भी मुझे खेलने का मौका मिला, मैंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वह T20 मैच हों या वनडे। लेकिन हां, देश के लिए खेलने की बात ही कुछ और है, और मेरा लक्ष्य आज भी वही है—देश का प्रतिनिधित्व करना। तो आसमान ही सीमा है और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है।'

भारत के लिए 5 वनडे और चार पारियों में क्रुणाल ने 65.00 की औसत और 101 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए जिसमें उनके डेब्यू मैच में बनाया गया एक अर्धशतक भी शामिल है। इस फॉर्मेट में उनके नाम दो विकेट भी हैं। T20I में उन्होंने 10 पारियों में 130.52 के स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाए हैं जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 26* है, साथ ही उन्होंने लगभग 37 की औसत से 15 विकेट भी लिए हैं जिसमें एक बार चार विकेट लेना भी शामिल है।