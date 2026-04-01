स्पोर्ट्स डेस्क : पंजाब किंग्स के खिलाड़ी कूपर कोनोली ने प्लेयर ऑफ द मैच के बाद अपने शानदार IPL डेब्यू प्रदर्शन के बाद खुशी जाहिर की है। पंजाब किंग्स (PBKS) ने मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ के PCA के नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) पर तीन विकेट से जीत दर्ज की।

उन्होंने कहा, 'मैं कुछ विश्व-स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलने के अनुभव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज रात जिस तरह का प्रदर्शन मैंने किया, उससे मैं बहुत खुश हूं। इससे पहले मैंने घर पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताया, ताकि मैं खुद को फिर से तरोताजा कर सकूं।'

इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने आगे कहा कि वह हालात के हिसाब से खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं ज्यादातर एक 'टेम्पो प्लेयर' हूं; मैं अपने हाथों के प्रवाह (flow) को महसूस करता हूं और बहुत ज्यादा बड़े छक्के नहीं मारता... रिकी के साथ काम करना बहुत बढ़िया रहा। हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई; हम काफी शांत थे और मैदान पर हमारी स्थिति भी काफी अच्छी थी। जेवियर के साथ मिलकर जीत हासिल करना बहुत अच्छा लगा और अब मैं टूर्नामेंट के बाकी मैचों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'

कोनोली ने पहली बार राशिद खान का सामना करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'यह पहली बार था जब मैंने राशिद खान के खिलाफ खेला; जीत हासिल करना बहुत अच्छा लगा।' पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला शुक्रवार को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में पाँच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा।