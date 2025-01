खेल डैस्क : सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के अंतिम टेस्ट में टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप एक बार फिर लड़खड़ा गई। टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 185 रन पर आउट हो गई। इस निराशाजनक स्कोर के बावजूद ऋषभ पंत 40 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कई तेज गेंदों का सामना किया, जिनमें से कुछ में उन्हें चोटें भी आईं। मिशेल स्टार्क की एक गेंद उनकी कोहनी पर लगी, जिससे तुरंत सूजन आ गई। दर्द साफ दिख रहा था और टीम के फिजियो को पारी के दौरान कई बार उनका इलाज करना पड़ा।



मैच के दौरान एक दिलचस्प क्षण भी आया जब पंत ने डेब्यू करने वाले गेंदबाज वेबस्टर की गेंद पर जोरदार छक्का लगाया। यह शॉट लॉन्ग-ऑन के ऊपर से निकलकर साइट स्क्रीन पर जा गिरा, जो मैच का एक दुर्लभ और रोमांचक हाइलाइट था। गेंद साइट स्क्रीन पर फंस गई, जिससे ग्राउंड स्टाफ को उसे निकालने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस असाधारण घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों में इसकी व्यापक प्रशंसा हुई। कई लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर पंत के निडर रवैये की प्रशंसा की, कुछ ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की कि जब पंत की बात आती है, तो यह कभी भी साधारण नहीं होता!

A six so big the ground staff needed a ladder to retrieve it!#AUSvIND pic.twitter.com/oLUSw196l3