नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने ऋषभ पंत के टी20 प्रदर्शन की तीखी आलोचना की है। उन्होंने बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान का जबरदस्त टैलेंट IPL 2026 से पहले T20 फॉर्मेट में लगातार क्यों नहीं दिखा है। पंत से एक बल्लेबाज और एक कप्तान, दोनों ही तौर पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जहां उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें दुनिया के सबसे रोमांचक क्रिकेटरों में से एक बना दिया है, वहीं T20 में उनकी निरंतरता पर अभी भी सवाल उठते हैं।

पंत के खेलने के तरीके का विश्लेषण करते हुए डु प्लेसिस ने इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के खेल में मौजूद कई विकल्पों को एक ताकत और एक चुनौती, दोनों ही बताया। उन्होंने कहा, 'ऋषभ पंत में जो टैलेंट है, वह जबरदस्त है। जब आप उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि इस खिलाड़ी के पास हर तरह के शॉट हैं। जब मैं उनके खेल को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं। उन्हें लगता है कि वह हर गेंद पर मैदान के किसी भी हिस्से में छक्का मार सकते हैं। लेकिन टी20 बल्लेबाजी में, आपको फिर भी एक तरीके की जरूरत होती है। आपको अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक गेम प्लान की जरूरत होती है। सभी महान टी20 खिलाड़ियों को देखिए। आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कहां चौके-छक्के मारेंगे और कहां उनकी थोड़ी कमजोरी है।'

दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, 'वे इसी हिसाब से अपना खेल आगे बढ़ाते हैं। पंत के मामले में, मुझे लगता है कि वह हमेशा एक तरह के तनाव में रहते हैं। जब आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि वह किसी भी समय आउट हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी उनका खेल बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भरा लगता है। मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा उनका टी20 स्ट्राइक-रेट है, जो लगभग 130 है। इतने सारे शॉट खेलने वाले खिलाड़ी के लिए यह कैसे मुमकिन है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार और जोशीली पारियां खेलते हुए देखते हैं, जहां वे खेल पर पूरी तरह हावी रहते हैं। हमें लगभग ऐसा लगने लगता है कि टी20 क्रिकेट में भी ऐसा ही होना चाहिए।'

LSG ने एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत टॉप ऑर्डर तैयार किया है। ऐसे में डु प्लेसिस ने इस बात पर भी अपनी राय दी कि पंत बल्लेबाजी क्रम में किस जगह सबसे बेहतर फिट हो सकते हैं। डु प्लेसिस ने कहा, 'LSG के 2026 के ऑक्शन और उन्होंने जिन खिलाड़ियों को साइन किया उस रणनीति को देखते हुए (आप उनकी टॉप-हेवी बैटिंग लाइन-अप पर नजर डालें) पंत के साथ-साथ एडेन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन मुख्य खिलाड़ी हैं। पूरन शायद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो नीचे के क्रम में खेल सकते हैं। लेकिन पिछले सीजन में LSG के लिए टॉप ऑर्डर में मार्श और मार्करम को जो सफलता मिली थी, मुझे उम्मीद है कि वे इस बार भी उसी तरह से शुरुआत करेंगे।

तो, शायद पंत के लिए नंबर तीन पर बैटिंग करने का मौका है। आंकड़े बताते हैं कि एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए, नंबर तीन उनके लिए सबसे सही जगह लगती है। मुझे लगता है कि इस सीजन में LSG के लिए पंत नंबर तीन पर बैटिंग करेंगे, जबकि निकोलस पूरन नंबर चार पर खेलेंगे।'