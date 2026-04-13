स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टीम को Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ 18 रन से हार झेलनी पड़ी, जो उनकी लगातार तीसरी हार रही। वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में MI पूरी तरह दबाव में नजर आई और लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी मैच में पकड़ नहीं बना सकी।

ड्रेसिंग रूम में Hardik Pandya का सख्त संदेश

हार के बाद कप्तान Hardik Pandya ने ड्रेसिंग रूम में टीम को संबोधित किया और साफ कहा कि अब टीम के पास सिर्फ दो विकल्प हैं। उन्होंने कहा: 'हमारे पास दो ही रास्ते हैं—या तो हम अपने-अपने कमरे में जाकर अलग-अलग सोचें, या फिर साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करें। हार मुश्किल होती है, लेकिन हमें इससे सीखना होगा।' उन्होंने आगे कहा: 'जीतना और सीखना—यही हमारा मंत्र होना चाहिए, हारना नहीं। हमें एक साथ बैठकर बात करनी होगी और इसका हल निकालना होगा।'

RCB के बल्लेबाजों ने किया हमला

RCB की ओर से Phil Salt, Virat Kohli और Rajat Patidar ने शानदार बल्लेबाजी की। इन खिलाड़ियों की बदौलत RCB ने 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो MI के लिए चुनौती बन गया।

रदरफोर्ड की कोशिश भी नहीं आई काम

MI की ओर से Sherfane Rutherford ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। बाकी बल्लेबाज अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके।

गेंदबाजी और रणनीति पर उठे सवाल

मैच के बाद हार्दिक पंड्या ने टीम की गेंदबाजी पर निराशा जताई। उन्होंने कहा: 'हमने बहुत ज्यादा रन दे दिए। पिछले कुछ मैचों में हम मैच को लीड करने के बजाय पीछा कर रहे हैं। हमें अपनी रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत है।' उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले मैचों में टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

क्या बदलनी होगी रणनीति?

पंड्या ने टॉस और बल्लेबाजी-बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'अब काफी चीजों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। जो काम कर रहा है, वही अपनाना होगा।'

मुंबई इंडियंस इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। कप्तान हार्दिक पंड्या का ड्रेसिंग रूम संदेश साफ दिखाता है कि टीम को अब एकजुट होकर वापसी करनी होगी, वरना टूर्नामेंट में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है।