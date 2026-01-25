Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : इटली की पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पामेला कोंटी को भारतीय महिला अंडर-17 टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया और वह इस साल भारत के AFC एशियाई कप अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की यह इस महीने में राष्ट्रीय टीम के लिए की गई दूसरी नियुक्ति है। इस महीने की शुरुआत में कोस्टा रिका की एमेलिया वाल्वर्डे को सीनियर महिला टीम का मेंटोर (मार्गदर्शक) नियुक्त किया गया था। 

2015 और 2023 में फीफा महिला विश्व कप में कोस्टा रिका टीम का नेतृत्व करने वाली एमेलिया एक से 12 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले AFC एशियाई कप तक टीम की देखरेख करेंगी। AFC महिला अंडर-17 एशियाई कप 30 अप्रैल से 17 मई तक चीन में आयोजित होगा। AIFF ने कहा कि 43 वर्षीय कोंटी अंडर-17 महिला टीम के महाद्वीपीय टूर्नामेंट की तैयारी के ट्रेनिंग शिविर में शामिल हो गई हैं जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चल रहा है। AIFF ने बयान में कहा, ‘कोंटी के सहायक स्टाफ के रूप में उनके भाई विंसेंजो कोंटी सहायक कोच के रूप में टीम में शामिल होंगे।' 

निवेथा रामदोस सहायक कोच के रूप में बनी रहेंगी। कोंटी का पहला आधिकारिक टूर्नामेंट सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 होगा जो 31 जनवरी से सात फरवरी तक नेपाल के पोखरा में आयोजित होगा। भारत इस टूर्नामेंट में अपनी अंडर-17 टीम के साथ भाग लेगा जिसमें 2009 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ी शामिल होंगी। इटली की पूर्व अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर कोंटी के पास उच्च स्तरीय खेल और अंतरराष्ट्रीय कोचिंग अनुभव का खजाना है। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने इटली महिला राष्ट्रीय टीम के लिए 90 मैच खेले और 30 गोल किए। उन्होंने 2005 और 2009 यूएफा महिला यूरोपीय चैंपियनशिप सहित यूरोप के उच्चतम स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। 