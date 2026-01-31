बुलावायो : ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान का विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शयान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। 18 साल के शयान को प्रैक्टिस मैच के दौरान एक तेज गेंदबाज की गेंद पर कीपिंग करते समय नाक पर चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। मोहम्मद शयान टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं।

भारत और पाकिस्तान एक फरवरी को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे जो ICC पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए असल में एक वर्चुअल नॉकआउट बन गया है। जहां फैंस पहले से ही संभावित पाकिस्तान बनाम भारत फाइनल का सपना देख रहे हैं, वहीं सच्चाई यह है कि सुपर सिक्स ग्रुप 2 से दोनों टीमों का क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल है। नतीजा इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी।

इंग्लैंड फिलहाल अपने सुपर सिक्स ग्रुप में सबसे आगे है, उसका रिकॉर्ड 3-0 का है, जिसमें ग्रुप स्टेज से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत शामिल हैं। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो वह आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा और पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के लिए सिर्फ एक जगह बचेगी। हालांकि अगर न्यूजीलैंड मैच का रुख बदलने में कामयाब होता है और उलटफेर करता है, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। उस स्थिति में रविवार को भारत पर पाकिस्तान की जीत से छह अंकों पर तीन टीमों के बीच टाई हो जाएगा जिसमें नेट रन रेट (NRR) के आधार पर टॉप दो टीमों का फैसला होगा।

फिलहाल इंग्लैंड का NRR 1.989 है, जबकि पाकिस्तान का 1.484 और भारत का 3.337 है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके अपने NRR में काफी सुधार कर सकता है जिससे वह इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है। हालांकि इंग्लैंड की जीत की स्थिति में, पाकिस्तान को न सिर्फ भारत को हराना होगा, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी को NRR में भी पीछे छोड़ना होगा। फिलहाल भारत 6 अंकों और बेहतर NRR के साथ फायदे में है; हालांकि, NRR का गैप मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है।

अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और 300 रन बनाता है, तो उसे भारत के NRR को पार करने के लिए कम से कम 85 रनों से जीतना होगा। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और भारत को 200 रन पर रोक देता है, तो उसे टारगेट को लगभग 31.5 ओवर में चेज करना होगा। 251 रन के टारगेट के लिए पाकिस्तान को चेज लगभग 33.2 ओवर में पूरा करना होगा।