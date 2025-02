स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे ट्राई-नेशन सीरीज के मैच के दौरान फील्डिंग करते समय गंभीर चोट लग गई। खुशदिल शाह ने न्यूजीलैंड की पारी के 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्लॉग-स्वीप खेला जिसे स्पिनर माइकल ब्रेसवेल ने फेंका था। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े रचिन कैच लेने गए, लेकिन गेंद को देख नहीं पाए। इससे पहले कि वे गेंद को देख पाते, गेंद रचिन के चेहरे पर लगी और खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़ा। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें मैदान से बाहर ले जाने से पहले ही खून बहने लगा, संभवतः खून बहने से रोकने के लिए उनके माथे पर आइस पैक लगाया गया था।

रचिन रविंद्र के लिए मैदान पर एक मुश्किल पल था, जब कैच लेने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोट में बदल गया। ग्लेन फिलिप्स ने अपना पहला शतक लगाया और मिशेल सेंटनर ने तीन विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड ने लाहौर में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मैच में पाकिस्तान पर 78 रनों की शानदार जीत दर्ज की। फिलिप्स ने 74 गेंदों पर सात छक्कों और छह चौकों की मदद से नाबाद 106 रन बनाए, जिससे ब्लैककैप्स ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 330 रन बनाए, जबकि सेंटनर ने 41 रन देकर 3 विकेट लिए जिससे मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 47.5 ओवर में 252 रनों पर ढेर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज की तीसरी टीम है, जो 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलने जा रही है।

A tough moment on the field for Rachin Ravindra as an attempted catch turned into an unfortunate injury. 🤕



Get well soon, Rachin! pic.twitter.com/34dB108tpF