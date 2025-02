खेल डैस्क : पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ट्राई सीरीज के ओपनिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब शुरूआत की है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स के शतक की बदौलत 6 विकेट पर 330 रन बना दिए। डिरेल मिचेल (81) का विकेट गिरने तक न्यूजीलैंड ने 38 ओवर में 200 रन ही बनाए थे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स का जादू चला। उन्होंने 74 गेंदों पर 6 चौके और 7 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए। फिलिप्स ने आखिरी ओवर फेंकने आए शाहीन अफरीदी के एक ओवर में 25 रन भी खींचे। पाक गेंदबाज डैथ ओवर्स में बेहद खराब रहे। उन्होंने आखिरी 9 ओवर में 122 रन लुटा दिए।

Glenn Phillips’ maiden ODI hundred! 🫡



The Kiwi all-rounder smashed a 72-ball century as 🇳🇿 took 25 runs off Shaheen Afridi in the final over to post a massive total of 330 at Gaddafi Stadium! 🔥👏 pic.twitter.com/UNiSYOcBUA