खेल डैस्क : स्पिनर्स के दम पर आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 9 विकेट से हराकर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। शानदार लय में चल रहे पाकिस्तानी स्पिनरों ने इंग्लैंड की बजबॉल शैली का धत्ता बताते हुए आखिरी दो टेस्ट में एकतरफा जीत हासिल की। यह इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की 9 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले नवंबर 2015 में आखिरी बार पाकिस्तान ने इंग्लैंड से सीरीज जीती थी। वहीं, घरेलू मैदान पर पाकिस्तान ने 4 साल बाद घरेलू सीरीज जीती है। इसी तरह यह केवल दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट गंवाने के बाद तीन टेस्ट मैचों की सीरीज जीती थी। यह सीरीज साल 1995 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई थी। बहरहाल, जानें रावलपिंडी टेस्ट का हाल-

A mighty 6️⃣ to seal a memorable series triumph 👌



Pakistan beat England in just over two days in the series decider 👏

इंग्लैंड पहली पारी : 267-10 (68.2 ओवर)

इंग्लैंड की शुरूआत अच्छी रही थी। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 56 रन बनाए। क्रॉली ने 43 गेंदों पर 29 रन बनाए। इस दौरान पाक स्पिनर साजिद खान ने ओली पोप 3, जो रूट 5 और हैरी ब्रूक 5 की विकेट निकाल दी। इस दौरान डकेट भी 84 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाए। मध्यक्रम में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 119 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। जबकि गस एटकिंसन ने 71 गेंदों पर 39 तो जैक लीच ने 21 गेंदों पर 16 रन बनाए। साजिद खान ने 128 रन देकर 6 तो नोमान अली ने 88 रन देकर 3 विकेट लीं। जाहिर महमूद को भी 1 विकेट मिला।

Pakistan required just 19 balls to chase down the target, winning the match and clinching the series! 🙌🇵🇰



Scorecard:



पाकिस्तान पहली पारी : 344-10 (96.4 ओवर)

इंग्लैंड को पहले ही दिन ऑलआऊट करने बाद पाकिस्तान की शुरूआत भी सधी हुई रही। अब्दुल शफीक 27 गेंदों पर 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर पगबाधा हो गए। सैम अयुब का विकेट जैक लीच ने लिया। लीच ने 36 गेंदों पर 19 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में शतक लगाने वाले कामरान गुलाम महज 3 ही रन बना पाए। ऐसे में सऊद शकील ने 223 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 134 रन बनाए। रिजवान ने 25 तो आघा ने 1 रन बनाया। अंत में नोमान अली और साजिद खान ने पारी को संभाल लिया। नोमान ने 84 गेंदों पर 45 तो साजिद खान ने 4 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर स्कोर 344 तक पहुंचा दिया। शोएब बशीर ने 129 रन देकर 3, रेहान अहमद ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए।

🚨 1️⃣0️⃣-fer alert



Joy for Sajid Khan as teammates also join the celebrations 👌✨



इंग्लैंड दूसरी पारी : 112/10 (37.2 ओवर)

77 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने जैक क्रॉली और बेन डंकेट के साथ सधी हुई शुरूआत की। पाकिस्तान ने शुरूआती ओवरों में ही स्पिनरों से काम लिया और सफलता हासिल कर ली। बेन डंकेट महज 12 तो क्रॉली 2 रन बनाकर आऊट हो गए। इसके बाद नोमान अली ने स्ट्राइक करते हुए ओली पोप को 1 रन पर आऊट कर दिया। इंग्लैंड की उम्मीद जो रूट 33 तो हैरी ब्रूक 26 रन बनाकर आऊट हो गए। कप्तान बेन स्टोक्स 3 तो जेमी स्मिथ 3 ही रन बना पाए। अंत में गस एटकिंसन ने 10 तो जैक लीच ने 10 रन बनाए लेकिन 112 रन से ऊपर नहीं जा सके। पाकिस्तान को इस तरह जीत के लिए 36 रन का लक्ष्य मिला।

1️⃣9️⃣ wickets

7️⃣2️⃣ runs

🔟-fer in Rawalpindi



𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 Sajid Khan stood tall when it mattered the most 🌟



पाकिस्तान दूसरी पारी : 37-1 (3.1 ओवर)

सैम अयुब ओपनिंग पर आए और आते ही कुछ शॉट लगाए। सैम 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर जैक लीच की गेंद पर पगबाधा आऊट हो गए। क्रीज पर आए शान मसूद अलग ही रंग में दिखे। उन्होंने मात्र 6 गेंदें खेलीं और 4 चौके और एक छक्के की मदद से 23 रन बनाए और चौथे ओवर में ही पाकिस्तान को 9 विकेट से जीत दिला दी। इस तरह पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

पाकिस्तान : सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद (कप्तान), कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, आमेर जमाल, नोमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद

इंग्लैंड : जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, रेहान अहमद, जैक लीच, शोएब बशीर